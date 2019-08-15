В Казани проходят рейды по выявлению водителей, говорящих по телефону

В Казани с 5 по 31 августа проходят рейды в рамках оперативно–профилактического мероприятия «Мобильник». Сотрудники ГИБДД будут проводить работу с водителями, использующими телефон за рулем.

За нарушение правил использования мобильных телефонов за рулем назначается штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

С начала рейдов за разговоры по мобильному были оштрафованы 200 водителей, с начала года — 1,2 тыс. человек.

Ранее в ГИБДД подсчитали, что использование телефона за рулем повышает опасность попадания в ДТП в 4 раза. Самым опасным в автоинспекции назвали набор сообщений.