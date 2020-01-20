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В аэропорту «Бегишево» встретили победителей ралли-марафона «Дакар»

11:52, 20.01.2020
В аэропорту «Бегишево» встретили победителей ралли-марафона «Дакар»
Фото: instagram.com/akogogina

Сегодня в Набережные Челны вернулась команда «КАМАЗ-мастер» — победитель ралли «Дакар 2020», финишировавшего 17 января в Саудовской Аравии.

В зале ожидания аэропорта «Бегишево» экипажи татарстанской команды встретили их родные, близкие, а также болельщики. Среди встречающих также была депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина, которая поздравила победителей.

«Мы испытываем гордость за успехи «КАМАЗ-мастер», — заявила Когогина.

Спорт Татарстан
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