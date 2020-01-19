Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн фунтов стерлингов

Принца Гарри и его жену Меган Маркл лишили королевских титулов.

Кроме того, супругам придется вернуть в бюджет Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт резиденции Фрогмор, пишет The Guardian.

Также Гарри и Меган перестанут получать из британского бюджета свою часть от 82 млн фунтов стерлингов, которые выделяют королевской семье ежегодно.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от полномочий членов королевской семьи, включая финансирование, 8 января. Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что собираются попеременно жить в Великобритании и Северной Америке и стремиться к финансовой независимости.



Ранее сообщалось, что Елизавета II поддержала супругов в их стремлении «начать новую жизнь».