Елизавета II прокомментировала решение принца Гарри «начать новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать «новую жизнь», отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.

«Сегодня у моей семьи состоялась очень конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи», — передает ТАСС заявление королевы.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от полномочий членов королевской семьи, включая финансирование, 8 января. Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что собираются попеременно жить в Великобритании и Северной Америке и стремиться к финансовой независимости.

