Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает механизм общероссийского голосования

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ разработает и оформит механизм общероссийского голосования и по предложениям самой группы, и по президентским инициативам.

«Кроме того, нам предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок в Конституцию, предложенных членами нашей рабочей группы», — говорится в заявлении группы.

Также в документе указано, что предложенные Путиным изменения в Конституцию «находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (Государственно-правовое управление) президента России с сопредседателями рабочей группы» .

Согласно тексту документа, рабочая группа начала юридически оформлять данные инициативы и совместно с ГПУ отточила все формулировки и выверила все юридические тонкости, передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию. В частности, в нее вошли председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов.

