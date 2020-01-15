Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию — в нее вошли Фарид Мухаметшин и ученый КФУ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

В частности, в нее вошли председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов.

Помимо этого, в списке оказались генерал Борис Громов, спортсменка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин, предприниматель Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, режиссер Карен Шахназаров.

Сопредседателями группы станут главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева.