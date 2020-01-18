Детский омбудсмен в Татарстане рассказала о судьбе мальчика, которого отчим избил молотком

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Шестилетний мальчик из поселка Осиново, которого избил отчим, останется в РКБ до конца лечения, об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина в интервью Андрею Кузьмину для проекта «Интервью без галстука».

«Сами врачи были в шоке от увиденного, потому что изначально ребенок поступил с жалобой на то, что не может ходить. Родители обратились только тогда. Они привыкли, что отчим его бьет, на нем все по себе заживает. Ребенок еще дошкольник, он не посещал детский сад. Все заживало, а вот ножка не срослась, потому что там перелом со смещением и он никак не срастется сам. Когда они просто не смогли поставить ребенка на ноги, были вынуждены обратиться в травмпункт» , — рассказала Удачина.

В травмпункте увидели, что травма была получена достаточно давно. По ее словам, медики обратились в травматологию РКБ. «Медики сначала занимались ножкой, а потом обратили внимание на ручку. Как будто как-то она нефизиологично гнется. Сделали снимок, а оказывается, там давно, но неправильно сросшийся очень сложный перелом. И прежде всего делали ребенку серьезную операцию на руку», — отметила омбудсмен.

Далее врачи обнаружили, в каком состоянии ребра ребенка. Удачина пояснила, что после этой ситуации всех детей из семьи обследовали врачи, изъяли и поместили в приют.

Напомним, в ноябре мальчик поступил в больницу. Его мать объяснила врачам, что ребенок упал, катаясь с горки, однако врачи ей не поверили. Придя в себя, ребенок рассказал, что его избил молотком мамин муж. Избиение произошло после просьбы ребенка покормить его. Все произошло на глазах у матери. При этом ребенок рассказал, что мать просила малыша не кричать так сильно, иначе «папу заберет полиция и их некому будет кормить».