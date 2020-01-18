В Госдуме одобрили идею законодательно закрепить поддержку молодых отцов

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддержала идею закрепить поддержку молодых отцов на законодательном уровне.

По ее мнению, когда отцы ощутят, что их рассматривают на равных с матерями, они почувствуют большую ответственность за семью.

«Все, что в поддержку отцов, семей, все это принимается положительно, потому что без отца семьи не будет… Мы должны на равных рассматривать обоих родителей. Мы должны сегодня как можно больше внимания уделить и отцу. Когда они это почувствуют, то они, может, и из семей не будут уходить, ответственность больше почувствуют за семью», — передает ее слова «РИА Новости».

Вторыгина подчеркнула, что в настоящее время речь о законопроекте не идет, но, по ее словам, «все к этому идет».

Ранее сообщалось, что в 2019 году 109 молодых семей из девяти районов Татарстана улучшили свои жилищные условия.

