Российская система здравоохранения тратит более 1,3 трлн рублей в год на курильщиков

Траты российской системы здравоохранения за год на курильщиков в стране составляют более 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).

Согласно данным исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», на курящих людей в стране расходуется на 28,8% средств больше, чем на некурящих.

Эксперты уточняют, что в Израиле расходы на курящих людей насчитывают $482 млн, в США — $170 млрд, а в Канаде — $16,2 млрд.

«Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год», — отметила директор центра Наталья Комарова.

Исследователи подсчитали, что около 15,1% смертельных исходов связанны именно с курением. Так, более 24% мужчин и 5,1% женщин умирают по этой причине, — 5,1%, при этом, 2,7% женщин — от пассивного курения, передает ТАСС.

Ранее РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах. Речь идет о курении в неустановленных местах, потреблении алкоголя и появлении в состоянии опьянения.

