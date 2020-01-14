В РЖД предложили удвоить штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах

РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах. Речь идет о курении в неустановленных местах, потреблении алкоголя и появлении в состоянии опьянения.

«Предлагаемые изменения в Кодекс об административном правонарушении... двукратное увеличение штрафа за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции, появление в состоянии опьянения — с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей», — говорится в презентации замгендиректора компании Дмитрия Пегова, которую тот представил на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству (цитата по "РИА Новости").

Ранее сообщалось, что в России на новогодние праздники — с 27 декабря 2019 года по 12 января 2020 года — 5,8 млн человек совершили поездки на поездах дальнего следования. Это на 4,8% больше, чем год назад.