Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре-2020"
Президент России Владимир Путин поздравил экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова с победой в зачете грузовиков на ралли-рейде «Дакар-2020", впервые прошедшей на территории Саудовской Аравии.
— Уважаемые Андрей Олегович, Андрей Викторович и Игорь Иванович! От души поздравляю вас с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники.
И конечно, ваш триумф стал настоящим подарком для многочисленных болельщиков, для всех, кто поддерживал вас на протяжении напряженной гонки. Желаю вам новых свершений и спортивной удачи, — говорится в телеграмме на официальном сайте Кремля.
Напомним, накануне экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил в заключительном этапе «Дакара-2020" и стал победителем в общем зачете среди грузовиков.СпортОбщество Татарстан
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