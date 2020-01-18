Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре-2020"

Президент России Владимир Путин поздравил экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова с победой в зачете грузовиков на ралли-рейде «Дакар-2020", впервые прошедшей на территории Саудовской Аравии.

— Уважаемые Андрей Олегович, Андрей Викторович и Игорь Иванович! От души поздравляю вас с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.

Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники.

И конечно, ваш триумф стал настоящим подарком для многочисленных болельщиков, для всех, кто поддерживал вас на протяжении напряженной гонки. Желаю вам новых свершений и спортивной удачи, — говорится в телеграмме на официальном сайте Кремля.

Напомним, накануне экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил в заключительном этапе «Дакара-2020" и стал победителем в общем зачете среди грузовиков.