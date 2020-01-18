Зарипов — об отсутствии Мозякина и Дацюка на Матче звезд: «Мечту обломили»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал отсутствие на «Матче звезд КХЛ» форвардов Сергея Мозякина и Павла Дацюка, которые пропустят мероприятие по состоянию здоровья.

— Я очень расстроился. Мои два старичка подвели и не приехали! Один — по состоянию здоровья, лечение после травмы, как я понимаю. Другой слег с простудой. Ну, бывает. Наверное, перенесем нашу тройку на следующий год. Дай бог чтобы все получилось!

На самом деле, это и была моя мечта — сыграть в тройке с Пашей и Сергеем, которая была создана на этот матч. К сожалению, не вышло. А о других говорить не хочу. Тут мечту обломили! — заявил Зарипов.

«Матч звезд КХЛ 2020" состоится в Москве 18 и 19 января. Зарипов будет капитаном команды дивизиона Харламова и в восьмой раз в карьере примет участие в «звездном» матче лиги.