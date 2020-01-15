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Данис Зарипов будет капитаном на Матче звезд КХЛ 2020 года

13:40, 15.01.2020
Данис Зарипов будет капитаном на Матче звезд КХЛ 2020 года
Фото: twitter.com/khl

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов выбран капитаном дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капитанами других команд выбраны Вадим Шипачев («Динамо Мск», дивизион Боброва), Кирилл Капризов (ЦСКА, дивизион Тарасова) и Даррен Диц («Барыс», дивизион Чернышова).

Напомним, Матч звезд — 2020 состоится в Москве 18—19 января. Ранее были определены окончательные списки хоккеистов, которые примут участие в матче.

СпортХоккей Татарстан
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