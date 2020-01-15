Данис Зарипов будет капитаном на Матче звезд КХЛ 2020 года
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов выбран капитаном дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Капитанами других команд выбраны Вадим Шипачев («Динамо Мск», дивизион Боброва), Кирилл Капризов (ЦСКА, дивизион Тарасова) и Даррен Диц («Барыс», дивизион Чернышова).
Напомним, Матч звезд — 2020 состоится в Москве 18—19 января. Ранее были определены окончательные списки хоккеистов, которые примут участие в матче.
СпортХоккей Татарстан
Шипачёв, Капризов, Зарипов и Диц названы капитанами своих дивизионов на #KHLAllStar! pic.twitter.com/FOhDIxRQu0— КХЛ (@khl) January 15, 2020
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