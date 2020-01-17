В Камско-Полянском районе РТ не будут вырубать прорубь на Каме в праздник Крещения Господня

Из-за теплой погоды на реке Кама в Камских Полянах не будут вырубать иордань — прорубь для окунания в воду в праздник Крещения Господня.

Как сообщает «Татар-информ», окунуться в ледяную воду можно будет в селах Кармалы, Старошешминск, Большие Аты. Спасатели будут дежурить на месте до 16 часов. Также принять участие в религиозном обряде можно будет в Кашаево, там купания продолжатся до 18 часов.

