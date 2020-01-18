Детский омбудсмен Татарстана рассказала о причинах отравления детей в Крыму летом 2019-го

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина считает, что летом 2019 года дети из республики отравились в лагере «Лучистый» по причине «человеческого фактора».

«Медицинский работник утром просто не проверил состояние здоровья сотрудников пищеблока, либо не у всех. А он был болен кишечной инфекцией. И он обсеменил ту пищу, которую готовил. Дети таким образом заразились. Вот он — человеческий фактор. Это то направление, которое мы проверяем прежде всего в любом учреждении», — рассказала Удачина в интервью Андрею Кузьмину.

Она отметила, что обычно во время посещения детским омбудсменом школ и детсадов экскурсию по пищеблоку проводит директор или заведующий. В этом случае на 99% проверяющие не найдут нарушений.

«Но если директор остается за пределами пищеблока, здесь будет «картина маслом», — добавила Удачина.

Напомним, в июле 2019 года группа детей из Татарстана и вожатые отравились в Крыму. «Реальное время» подробно писало о ситуации с отравлением.

