Диетолог рассказала об опасности мяса для здоровья человека

Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо для здоровья и в каком количестве его можно употреблять без вреда.

Красным мясом вредно злоупотреблять из-за канцерогенов, пояснила врач. Суточная норма этого продукта — не более 70 граммов, а недельный максимум полкило.

Также диетолог отметила, что мясо — чужеродный белок, а наибольший вред от него возникает при жарке из-за высокой термической нагрузки и наличия растительных масел. Она обратила внимание, что это вызывает провокацию клеток ЖКТ с высоким риском онкологии.

По словам Барташевич, лучше всего мясо запекать или тушить, но ни в коем случае не доводить до образования жирной жареной корки. Кроме того, опасны и полусырые способы приготовления — тартар и бифштекс с кровью, передает слова эксперта E1.RU.

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