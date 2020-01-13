Врач рассказал, как уберечься от «зимних» болезней

Врач-терапевт и блогер Алексей Водовозов назвал способы профилактики «зимних» заболеваний — гриппа, простуды, артрита, астмы и проблем с сердцем.

Так, он рекомендует сделать прививку от гриппа и избегать людных мест в период эпидемий. По его словам, основная защита организма — это иммунитет, но он оберегает лишь от «местных» болезней.

Для укрепления здоровья и защиты от «зимних» болезней врач призвал одеваться по погоде, больше отдыхать и высыпаться. Он подчеркнул, что слишком теплая одежда так же опасна, как и очень легкая: человек потеет, затем наступает переохлаждение, итог один — простуда, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.