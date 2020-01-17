Экипаж «КАМАЗ-мастер» посвятил победу в «Дакаре» 100-летию ТАССР

Пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова в своем «Твиттере» опубликовала видеообращение руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина в честь победы в ралли-рейде «Дакар-2020».

«Мы очень рады, что именно в этом году смогли завоевать победу. В год столетия ТАССР порадовали наших любимых татарстанцев, везем победу заводчанам. Желаем всем удачи, успехов в 2020 году. Чтобы везде мы были первыми. Наш девиз — «Только алга!» — сказал Чагин.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялся заключительный этап «Дакара-2020». Победу в общем зачете в классе грузовиков одержал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Каргинова.