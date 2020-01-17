Андрей Каргинов: «Было важно подтвердить первенство «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов подвел итоги победного для себя ралли-рейда «Дакар-2020».

«Я счастлив, что удалось одержать победу. За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами.

Для нас было важно подтвердить первенство «КАМАЗ-мастера» в грузовом зачете «Дакара» и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе. Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала болельщиков в России и во всем мире», — приводит слова Каргинова пресс-служба татарстанской команды.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялся заключительный этап «Дакара-2020». Победу в общем зачете в классе грузовиков одержал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Каргинова.