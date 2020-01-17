Застройщики рассказали, как будут повышаться цены на квартиры в Казани

Фото: Олег Тихонов

Застройщики Татарстана анонсировали рост стоимости квадратного метра жилья в 2020 году. Так заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов заявил, что в стоимость строительства по проектному финансированию выше, что влияет на цены.

«Мы повышаем цены 2 раза в месяц по мере готовности объекта, также в зависимости от ЖК и региона застройки: 1-го и 15-го числа», — сообщил Юсупов РБК Татарстан.



По мнению Юсупова, рост цен на недвижимость в 2020 году будет составлять 1—2% каждый месяц.

«Если в прошлом году ключевым драйвером продаж была ипотека и введение эскроу-системы, и многие стремились успеть купить квартиры по старым ценам, то в этом году мы планируем сделать ставку на Trade in (сервис обмена старого жилья на новое). По итогам 2019 года сервисом воспользовались 7% наших клиентов от общего числа, в этом году мы планируем поднять его долю до 10% за счет модернизации программы», — Искандер Юсупов.



Ранее глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что в 2020 году в РФ цены на квартиры в новостройках вырастут на 10%, на вторичное жилье — на 6%.