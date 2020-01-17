Казанский Кремль оценил перспективы взаимодействия с новым премьером Мишустиным

Казанский Кремль рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам пресс-секретаря президента РТ Лилии Галимовой, у Минниханова и Мишустина уже давно сложились хорошие деловые отношения. Казанский Кремль надеется, что они продолжатся в дальнейшем, передает корреспондент «Реального времени».



«Вы знаете, что господин Мишустин хорошо знает Татарстан, и, если так можно выразиться, еще в далеком 2007 году принимал непосредственное участие в формировании особой экономической зоны «Алабуга» — территории, которая на сегодняшний день является одной из лучших в России. Очень активно с ним работали по линии его должности в налоговой службе, у них очень по-деловому теплые отношения с Рустамом Нургалиевичем. Очень хорошо сошлись в теме свойственного Рустаму Нургалиевичу и новому премьер-министру интереса к финансовому сектору, инновациям. Очень много проектов совместных реализовано, самый яркий последний проект — это, конечно, эксперимент по самозанятым, введению особого налогового режима. <... > Это все говорит о тесной совместной работе, ну и он достаточно частый гость в республике, вы знаете, Рустам Нургалиевич в «Инстаграм» поздравил его с назначением на эту должность. Надеемся, что такие хорошие деловые отношения продолжатся», — прокомментировала Галимова.

Напомним, что вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

