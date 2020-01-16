Минниханов поздравил Мишустина с назначением премьер-министром
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность премьер-министра РФ.
«Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с утверждением на должность Председателя Правительства Российской Федерации. Желаю успехов и плодотворной работы! Унышлы эшлэр! Алга!» — написал Минниханов в соцсетях, приложив совместный снимок с новым премьером.
Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Перед этим кандидатуру нового главы правительства одобрили депутаты Госдумы.ОбществоВласть Татарстан
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