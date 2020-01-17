«Уфа» выступила за расширение РПЛ и против реформы Кубка России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему выступил за расширение РПЛ до 18 команд и против реформирования Кубка России.



— Расширение лиги было одним из вопросов, которые обсуждались на заседании. Большинством голосов решили увеличить количество клубов, а с какого года — будет утверждать РФС. Всего два голоса против, не хотел бы говорить, кто это. Клубы высказали свое мнение и приняли консолидированное решение. Теперь дело — за РФС.

Самое главное, что почти все коллеги поддержали и понимают, что нужно больше игр. Страна у нас большая, будем смотреть, с какого года расширять лигу.

Россия потеряет место в еврокубках? Давайте не будем забегать вперед. Может, и потеряем, а на следующий год приобретем. Я верю в российский футбол и что он будет двигаться дальше. Предпосылки к этому есть.

Я был против реформирования кубка. Семь клубов выступили против, девять — за. Пока есть моменты, которые лично мне не нравятся, но попробуем, как пойдет. Пока мы высказываем свое мнение. Принимать решение будет РФС. В конце все клубы поддержали реформирование молодежных турниров, — сказал Газизов

Напомним, накануне на общем собрании клубов было принято решение о расширении РПЛ до 18 команд, а также реформировании Кубка страны.

