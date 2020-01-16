Клубы РПЛ поддержали расширение лиги до 18 команд

Сегодня состоялось заседание общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) с представителями клубов.

На собрании большинством голосов было принято решение о расширении лиги до 18 команд. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Большинство клубов поддержало идею расширения до 18 команд», — сказал функционер.

По информации журналиста Сергея Егорова, против расширения лиги выступили лишь представители «Спартака» и «Зенита».

При этом отмечается, что изменение числа участников РПЛ возможно только через сезон. С какого года лига расширится до 18 команд, решится чуть позже.