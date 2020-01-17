Перед отставкой Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Перед отставкой правительства Дмитрий Медведев выделил из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, заказчиком строительства выступит госкорпорация «Росатом». Деньги на строительство ледокола по проекту 10510 «Лидер» будут выделяться с 2020 по 2027 год. Строительство судна должно завершиться в 2027 году, передает «Федеральное агентство новостей».



Ранее «Росатом» попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола «Урал».

