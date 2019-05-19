"Росатом" обратился к Набиуллиной с просьбой стать "крестной матерью" атомного ледокола

"Росатом" попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину стать "крестной матерью" ледокола "Урал", сообщает РБК.

— Мы обратились к ней с этой просьбой и очень надеемся на ее позитивный ответ, — заметили в пресс-службе "Росатома".

До этого стало известно, что Эльвира Набиуллина примет участие в церемонии спуска на воду корпуса атомного ледокола. По давней традиции корабелов ей предстоит разбить бутылку шампанского о борт судна.

Напомним, ранее сообщалось, что максимальная стоимость нового атомного ледокола «Лидер» составит 98,6 млрд рублей. При этом сумма не включает в себя банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку.

