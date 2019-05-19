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"Росатом" обратился к Набиуллиной с просьбой стать "крестной матерью" атомного ледокола

11:55, 19.05.2019
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

"Росатом" попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину стать "крестной матерью" ледокола "Урал", сообщает РБК.

— Мы обратились к ней с этой просьбой и очень надеемся на ее позитивный ответ, — заметили в пресс-службе "Росатома".

До этого стало известно, что Эльвира Набиуллина примет участие в церемонии спуска на воду корпуса атомного ледокола. По давней традиции корабелов ей предстоит разбить бутылку шампанского о борт судна.

Напомним, ранее сообщалось, что максимальная стоимость нового атомного ледокола «Лидер» составит 98,6 млрд рублей. При этом сумма не включает в себя банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку.

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