Вячеслав Буцаев: «В третьем периоде «Нефтехимику» не хватило характера»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» (3:4б).

«Соперника с победой! Тяжело после таких игр находить какие-то слова, что-то говорить, объяснять. При счете 3:0 хорошая команда так не может позволить себе играть. Сделали подарок сопернику.

Владимир Владимирович сказал, что его команда проявила характер. К сожалению, у нас сегодня в третьем периоде с этим было недостаточно», — сказал Буцаев.

Напомним, накануне «Нефтехимик» по буллитам уступил «Трактору» (3:4б), ведя по ходу матча 3:0.

После 48 проведенных матчей нижнекамцы набрали 47 очков и занимают 10-ю строчку в Восточной конференции. От места в зоне плей-офф «Нефтехимик» отстает на 5 очков.