«Нефтехимик» уступил по буллитам «Трактору», ведя по ходу матча 3:0
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ по буллитам уступил «Трактору» (3:4 б.).
Нижнекамцы по ходу встречи вели со счетом 3:0, однако удержать преимущество не смогли. В третьем периоде челябинцы забросили три шайбы и перевели игру в овертайм.
Победителя в итоге выяснили в серии послематчевых буллитов, где гости оказались точнее.
«Нефтехимик» — «Трактор» — 3:4 б. (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 — Мерфи (Порядин, Падакин, 02:45, бол.);
2:0 — Энлунд (Шарипзянов, Хайруллин, 27:53, бол.);
3:0 — Энлунд (Шарипзянов, Падакин, 35:04);
3:1 — Гика (Бэйлен, Седлак, 48:57);
3:2 — Гика (Бэйлен, Терещенко, 55:01);
3:3 — Авцин (Михеев, Основин, 57:32);
3:4 — Томас (решающий бросок).СпортХоккей Татарстан
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