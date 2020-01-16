«Нефтехимик» уступил по буллитам «Трактору», ведя по ходу матча 3:0

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ по буллитам уступил «Трактору» (3:4 б.).

Нижнекамцы по ходу встречи вели со счетом 3:0, однако удержать преимущество не смогли. В третьем периоде челябинцы забросили три шайбы и перевели игру в овертайм.

Победителя в итоге выяснили в серии послематчевых буллитов, где гости оказались точнее.

«Нефтехимик» — «Трактор» — 3:4 б. (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 — Мерфи (Порядин, Падакин, 02:45, бол.);

2:0 — Энлунд (Шарипзянов, Хайруллин, 27:53, бол.);

3:0 — Энлунд (Шарипзянов, Падакин, 35:04);

3:1 — Гика (Бэйлен, Седлак, 48:57);

3:2 — Гика (Бэйлен, Терещенко, 55:01);

3:3 — Авцин (Михеев, Основин, 57:32);

3:4 — Томас (решающий бросок).