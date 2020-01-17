СМИ: новый премьер-министр Михаил Мишустин писал музыку для Григория Лепса

Премьер-министр Михаил Мишустин писал музыку для российского певца Григория Лепса, об этом «Ведомостям» рассказали «хорошие знакомые» экс-главы ФНС.

В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс. Дата рождения, которая указана на сайте, совпадает с датой рождения премьера.

Однако представитель Лепса Владимир Урюпин заявил «Ведомостям», что автор музыки «Золы» и «Настоящей женщины» — не сам руководитель ФНС, а его однофамилец.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Перед этим кандидатуру нового главы правительства одобрили депутаты Госдумы.

