Новости общества

16:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума одобрила назначение Мишустина новым премьер-министром России

15:27, 16.01.2020
Госдума одобрила назначение Мишустина новым премьер-министром России
Фото: government.ru

Депутаты Госдумы на сегодняшнем заседании одобрили кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.

Выступая перед ними, кандидат в премьеры заявил, что будет активно работать над развитием оборонно-промышленного комплекса. Также он пообещал чувство защищенности бизнесу и персональную ответственность членам правительства за достижение «национальных целей развития».

Ранее фракция «Единой России» в Госдуме одобрила выдвижение главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров