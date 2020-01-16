Госдума одобрила назначение Мишустина новым премьер-министром России
Депутаты Госдумы на сегодняшнем заседании одобрили кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.
Выступая перед ними, кандидат в премьеры заявил, что будет активно работать над развитием оборонно-промышленного комплекса. Также он пообещал чувство защищенности бизнесу и персональную ответственность членам правительства за достижение «национальных целей развития».
Ранее фракция «Единой России» в Госдуме одобрила выдвижение главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.
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