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В казанском метро опробовали новую систему распознавания лиц и оставленных вещей

15:50, 14.10.2019
В казанском метро опробовали новую систему распознавания лиц и оставленных вещей
Фото: realnoevremya.ru

В казанском метро протестировали систему распознавания лиц и видеокамеру для обнаружения оставленных вещей. Обе разработки признали эффективными.

Видеокамеры с функцией распознавания лиц протестировали на сотрудниках МУП «Метроэлектротранс». Для начала их фотографии были загружены в базу данных и использовали для пропуска в инженерном корпусе.

Систему для распознавания оставленных вещей опробовали на станции «Площадь Тукая». Видеокамера срабатывала на вещи, которые лежали неподвижные более пяти минут, передает «Татар-информ».

Интеллектуальное видеонаблюдение за пассажирами метрополитена предусмотрено «Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте в 2019—2022 годах». Но для начала, по требованиям законодательства, подобные системы должны пройти государственную сертификацию.

Ранее сообщалось, что впервые в России в центре Казани появится улица Инноваций. На ней же будет установлен «умный» турникет с функцией распознавания лиц, анализирующий биометрические данные посетителей.

ТехнологииОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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