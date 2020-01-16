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Канделаки не одобряет проведение альтернативных Олимпийских игр

13:53, 16.01.2020
Канделаки не одобряет проведение альтернативных Олимпийских игр
Фото: realnoevremya.ru

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выступает против проведения альтернативных Олимпийских игр.

«А зачем? Альтернативы Олимпийским играм быть не может, потому что они одни единственные», — цитирует Канделаки «РИА Новости».

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае отстранения от крупных международных соревнований Россия может провести собственные Олимпийские игры.

Спорт
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