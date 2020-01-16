Канделаки не одобряет проведение альтернативных Олимпийских игр

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выступает против проведения альтернативных Олимпийских игр.

«А зачем? Альтернативы Олимпийским играм быть не может, потому что они одни единственные», — цитирует Канделаки «РИА Новости».

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае отстранения от крупных международных соревнований Россия может провести собственные Олимпийские игры.