В случае отстранения Россия может провести свои Олимпийские игры

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае отстранения от крупных международных соревнований Россия может провести собственные Олимпийские игры.

«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры.

Не бывает коллективной ответственности, не должны от такого решения страдать все спортсмены. Мы не можем, конечно, согласиться с этим решением. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд», — заявила Матвиенко.

Напомним, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом.

