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В случае отстранения Россия может провести свои Олимпийские игры

16:17, 11.12.2019 5
В случае отстранения Россия может провести свои Олимпийские игры
Фото: "Спорт-Экспресс"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае отстранения от крупных международных соревнований Россия может провести собственные Олимпийские игры.

«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры.

Не бывает коллективной ответственности, не должны от такого решения страдать все спортсмены. Мы не можем, конечно, согласиться с этим решением. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд», — заявила Матвиенко.

Напомним, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом.

СпортОбщество
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16:18
    Сирия приедет наверное
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  • Анонимно 16:27
    Да точно и сколько олимпийских чемпионов будет в России.
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  • Анонимно 16:39
    вот делать ничего нашим чиновникам. Что бы решать реальное проблемы народа они сорневнуются , у кого больше и длиннее
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  • Арс Барсов 17:18
    почему бы не создать татарстанский олимпийский комитет и не выступать под флагом Татарстана?
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  • Анонимно 17:29
    Это будет чемпионат России, а не Олимпиада. Глупостью пожалуйста не страдайте, уважаемые чиновники. И спросите спортсменов сначала , нужно это им или нет?
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