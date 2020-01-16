В Казани стоимость ТЦ «Грани» Алексея Семина выросла на 200 млн рублей

В Казани по-прежнему продается торговый центр «Грани» миллиардера Алексея Семина. Однако теперь его стоимость составляет 835 млн рублей.

Согласно объявлению, площадь ТЦ составляет более 11 тысяч кв. м. Автор указывает, что помещения могут продаваться и по частям.

Напомним, что в марте 2019 года этот же ТЦ продавался за 590 млн рублей. Он входил в число самых дорогих объектов в Казани.

В декабре «Реальное время» писало, что группа ASG Семина выставила на продажу очередной отреставрированный объект в центре столицы Татарстана. За торговый центр на улице Московской предлагалось заплатить 1,25 млрд рублей.