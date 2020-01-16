Роскачество: ни одна колбаса «Брауншвейгская» не отвечает опережающим требованиям стандарта
Эксперты Роскачества исследовали сырокопченую колбасу — «Брауншвейгскую». По результатам исследования, большая часть продукции оказалась качественной, однако ни один экземпляр не соответствовал опережающим требованиям стандарта Российской системы качества.
Больше всего претензий возникло на дегустации колбасы. Примечательно, что с точки зрения безопасности у экспертов не было к нему вопросов: микробиологические показатели, а также содержание антибиотиков оказались в норме, передает пресс-служба Роскачества.
Ранее специалисты Роскачества дали советы по выбору консервированной тушенки.
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