Роскачество рассказало, как выбирать тушенку

Специалисты Роскачества дали советы по выбору консервированной тушенки. В первую очередь они рекомендовали обращать внимание на целостность упаковки.

Эксперты напомнили, что нельзя покупать банки с подтеками, ржавым налетом, выпуклостями на дне или погнутыми краями.

На этикетке правильных консервов должны обязательно указываться масса нетто, состав, информация о пищевой и энергетической ценности, дата изготовления, условия хранения и срок годности. Там же производитель обязан размещать информацию о наименовании продукта, предприятия-изготовителя, а также его местонахождение, включая юридический адрес, товарный знак изготовителя, обозначение стандарта производства (ГОСТ, ТУ или иной), информация о подтверждении соответствия и рекомендации к употреблению.

Роскачество также обещает представить рейтинг качества тушенки. Однако он появится не раньше февраля. Пока 20 торговых марок тушенки направлены на экспертизу.

Более года назад в каждых третьих мясных консервах высшего сорта на полках татарстанских магазинов нашли отклонения.



