Демонтированные двери КНИТУ (КХТИ) не представляют исторической ценности

Деревянные двери в КНИТУ (КХТИ), после демонтажа которых разгорелся скандал в архитектурном и краеведческом сообществе, не представляют исторической ценности. Они были установлены в рамках масштабного ремонта фасада в преддверии тысячелетия Казани.

«Изначально эта часть здания, ротонда, была вообще без дверей — здесь располагалось свободное пространство в стиле конструктивизма. Двери, как и наши знаменитые колонны, и балюстрада на крыше появились несколько позже. Впрочем, в конце 60-х годов прошлого века после пожара в здании КХТИ, двери заменили — на новые с большими стеклами. До этого, по словам старожилов, они были полностью деревянными», — рассказал «Татар-информ» ректор вуза Сергей Юшко.

Вторые двери, по словам спикера, были заменены в преддверии тысячелетия Казани.

Ранее Комитет РТ по охране памятников выдал предписание о прекращении ремонтных работ в главном здании КНИТУ (КХТИ), так как разрешения на это не выдавалось.

Здание было построено в 1936 году, является объектом культурного наследия и включено в реестр охраняемых объектов.

