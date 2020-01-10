Комитет по охране памятников остановил работы в здании КХТИ, где сняли старые двери

Комитет РТ по охране памятников выдал предписание о прекращении ремонтных работ в главном здании КНИТУ (КХТИ), так как разрешения на это не выдавалось.

Здание было построено в 1936 году, является объектом культурного наследия и включено в реестр охраняемых объектов.

«Глава комитета Иван Гущин подписал предписание о прекращении любых работ внутри здания. Комитетом также направлен запрос в вуз с тем, чтобы выяснить, на каком основании проведен демонтаж дверей», — сообщили в пресс-службе комитета, выдержку приводит «Татар-информ».



Сегодня ряд СМИ написал о том, что рабочие сняли старые деревянные двери главного корпуса КНИТУ (КХТИ).

Ранее сообщалось, что в КНИТУ-КХТИ к 2023 году создадут новые лаборатории.