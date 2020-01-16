Из программы Гайдаровского форума удалили сессию «Что мешает экономическому росту?»

После вчерашнего послания президента России из программы крупнейшего делового события России — Гайдаровского форума — удалили панельную сессию «Что мешает экономическому росту?».

Причины отмены дискуссии неизвестны. В обсуждении должны были принять участие участие первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, депутат Госдумы Андрей Макаров, а также ректор РАНХиГС Владимир Мау, передают «Ведомости».

Также в форуме не сможет принять участие руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого Путин выдвинул кандидатом на пост премьер-министра РФ. Вместо него в программе форума значится заместитель руководителя ФНС Алексей Оверчук.