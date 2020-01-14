Первый дом, построенный с использованием эскроу-счетов в Казани, обошелся дороже на 8%

Стоимость первого построенного дома с применением эскроу-счетов увеличилась на 8%.

«На сегодня в Казани уже сдан один объект, построенный по схеме проектного финансирования. По информации застройщика, в результате применения данной схемы увеличение себестоимости объекта составило порядка 7—8%», — передает «Татар-информ» слова первого замруководителя исполкома Казани по градостроительной политике Азата Нигматзянова.

Всего банки выдали застройщикам 3,260 млрд рублей на строительства домов. Дольщики же вложили в эскроу-счета на 1,06 млрд рублей больше — 4,220 млрд рублей.

В Казани с применением эскроу-счетов будут возводить более 30 домов. Остальные 76 объектов возводятся по старой схеме.

Ранее сообщалось, что первый в республике сданный дом по эскроу обойдется дороже долевки на 5—7%.