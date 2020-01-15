Названа сумма, которую направят на борьбу с бедностью в Татарстане в 2020 году

В Татарстане на борьбу с бедностью в 2020 году планируется направить 635,5 млн рублей, часть из этих средств пойдет на заключение социальных контрактов с жителями республики.

«Через систему социального контракта планируется вывести из бедности 5,2 тыс. человек, в том числе переобучить 193 человека, трудоустроить 941 человека, обеспечить оборудованием для открытия собственного дела 123 человека», — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она уточнила, что 3,9 тыс. жителей республики получат финансовую помощь для покрытия дефицита доходов семей, в которых воспитываются пять и более детей, передает «Татар-информ».

Лилия Галимова подчеркнула, что решение проблемы бедности находится на личном контроле Рустама Минниханова.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года в Татарстане заключили около 3 тыс. социальных контрактов с малоимущими семьями. Из них более 1,5 тыс. вышли из бедности.

