В 2019 году более 1,5 тыс. семей Татарстана вышли из бедности

По итогам 2019 года в Татарстане заключили около 3 тыс. социальных контрактов с малоимущими семьями. Из них более 1,5 тыс. вышли из бедности, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства.



В рамках заключенных контрактов 632 гражданина были трудоустроены, 51 прошел профессиональную переподготовку, 638 занялись развитием личных подсобных хозяйств, 895 зарегистрированы в качестве самозанятых.

Ранее Минтруд РТ заявил, что в Татарстане 280 тыс. человек проживают за чертой бедности. Это составляет 7,2% населения при общероссийском уровне 12,6% (18,5 млн человек), показатели региона уступают только Москве и Санкт-Петербургу.