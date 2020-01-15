Мутко предложил объяснение отставки правительства

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И.о. вице-премьера Виталий Мутко в ходе Гайдаровского форума объяснил отставку правительства России запросом на изменения, который сейчас существует в обществе.

«Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», — приводит его слова ТАСС.

Мутко добавил, что в четверг пройдет заседание правительства, оно не отменено.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России вскоре после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В этом послании Путин также предлагал новый порядок формирования правительства страны.