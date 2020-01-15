Хоккей с мячом. «Динамо-Казань» обыграло в гостях «Строитель»

«Динамо-Казань» в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом обыграло сыктывкарский «Строитель» (5:2).

Начало встречи осталось за казанцами, гости уже к 12-й минуте игры вели 2:0. До перерыва команды обменялись голами Вахрушева и Корева. Во второй половине матча рисунок игры не изменился. Казанцы провели еще два мяча, на что хозяева льда смогли ответить лишь одним.

«Строитель» (Сыктывкар) — «Динамо-Казань» — 2:5 (1:3)

Голы: Ибрагимов, 6 (0:1); Рязанов М.,17 (0:2); Вахрушев,24 (1:2); Корев, 40 (1:3); Тюко, 73 (1:4); Власюк, 75 (2:4); Самигуллин, 82 (2:5).