Данис Зарипов: «Матч звезд КХЛ — хорошая возможность забыть о турнирном положении»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал свое назначение капитаном сборной дивизиона Харламова на Матче Звезд КХЛ — 2020.

«Я горд быть капитаном своей сборной. Каждый год Матч звезд — классное шоу, которое дает возможность игрокам показать свое мастерство и проявить себя в чем-то помимо спорта, а болельщиков делает чуть ближе к своим кумирам.

Мы играем для зрителей, и Матч звезд — хорошая возможность на несколько дней забыть об играх регулярки, очках и турнирном положении клубов, устроить настоящий хоккейный праздник, пообщаться со своими коллегами и хорошими друзьями», — сказал Зарипов.

Напомним, ранее КХЛ назначила капитанов для всех четырех команд на Матч Звезд КХЛ — 2020.