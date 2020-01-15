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Путин завершил послание Федеральному собранию

13:17, 15.01.2020
Путин завершил послание Федеральному собранию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию. Оно продлилось чуть больше часа.

В завершение он заявил, что считает необходимым провести голосование граждан всей страны по пакету поправок в Конституцию Российской Федерации, в том числе по поводу получения Госдумой права утверждать премьер-министра и министров России.

«Наступивший год — рубежный. Перед Россией стоят прорывные, исторические задачи... Нужно обеспечить обновление власти в России», — сказал Путин.

«Реальное время» вело прямую трансляцию послания.

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