Путин завершил послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию. Оно продлилось чуть больше часа.

В завершение он заявил, что считает необходимым провести голосование граждан всей страны по пакету поправок в Конституцию Российской Федерации, в том числе по поводу получения Госдумой права утверждать премьер-министра и министров России.

«Наступивший год — рубежный. Перед Россией стоят прорывные, исторические задачи... Нужно обеспечить обновление власти в России», — сказал Путин.

«Реальное время» вело прямую трансляцию послания.