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Госдума может получить право утверждать премьер-министра и министров России

13:10, 15.01.2020
Госдума может получить право утверждать премьер-министра и министров России
Фото: kremlin.ru

Госдума будет не просто согласовывать, а утверждать премьер-министра и министров России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию. Соответствующие поправки могут внести в Конституцию РФ.

Президент будет не вправе отклонить предложенные парламентом и по представлению председателя правительства кандидатуры соответствующих лиц в правительстве. При этом всех глав силовых ведомств президент будет назначать по итогам консультаций с Советом Федерации.

«Россия должна оставаться сильной президентской республикой», — сказал Путин, отметив, что президент должен сохранить право отстранять премьера и министров.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.

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