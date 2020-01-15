Путин: мы вступили в сложный демографический период

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Президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию в первую очередь обратил внимание на демографическую ситуацию в стране.

«Судьба России зависит от того сколько нас будет, с этого хочу начать содержательную часть послания. От демографии [...] Нас 147 миллионов человек, но мы вступили в сложный демографический период», — сказал он.

По его словам, численность новорожденных вновь падает. Суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину в 2019 году в России составил 1,5, подчеркнул Путин.

«Существующие сейчас негативные прогнозы не могут не настораживать. Наша задача — к середине десятилетия обеспечить устойчивый прирост населения», — отметил он.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания президента.