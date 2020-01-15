На пожаре в Набережных Челнах погиб мужчина, возможная причина — неосторожность при курении.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В результате пожара в Набережных Челнах погиб мужчина.

Инцидент произошел накануне в Новом городе Цветочном бульваре. Пожарные по прибытию выяснили, что горел диван в однокомнатной квартире на втором этаже 12-этажного многоквартирного жилого дома.

В ходе тушения пожара в комнате пожарные обнаружили на диване тело мужчины 1979 г.р. Очаговая зона наблюдалась у изголовья, со стороны окна. На полу возле дивана была обнаружена открытая пачка сигарет и пустая бутылка из-под водки. По словам соседей, накануне и в день пожара погибший употреблял спиртные напитки и курил в комнате, в том числе на диване.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Гибели способствовали алкогольное опьянение и состояние сна, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее в Татарстане из-за непотушенной сигареты также погиб мужчина.