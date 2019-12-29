В Татарстане из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня ночью в Аксубаевском районе Татарстана произошел пожар в частном доме. Огонь унес жизнь мужчины.

Пожар произошел около трех часов ночи в селе Щербень . К приезду пожарным огонь полностью объял дом и мог перекинуться на сарай неподалеку. По словам соседей, внутри мог остаться хозяин дома, передает «Татар-Информ».

Пламя удалось потушить в течение получаса, но огонь успел уничтожить дом. Во время тушения было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома — 57-летнего мужчины.

По предварительной версии, к пожару привела неосторожность во время курения.